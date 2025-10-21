DAX 24.158 -0,7%ESt50 5.639 -0,9%MSCI World 4.328 -0,3%Top 10 Crypto 15,00 -3,2%Nas 22.770 -0,8%Bitcoin 93.391 -0,3%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,84 +1,9%Gold 4.031 -2,3%
LOréal Aktie

Marktkap. 210,48 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 420 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts darauf hin, dass die Wachstumserholung des Kosmetikkonzerns nicht die Erwartungen erfülle. Dies stimme sie vorsichtige für den Schönheitsprodukte-Markt in diesem Jahr. Damit dämpfte sie auch ihre Wachstumserwartungen an L'Oreal./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
372,70 €		 Abst. Kursziel*:
10,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
374,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,55%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:46 LOréal Sell Deutsche Bank AG
09:26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
08:16 LOréal Neutral UBS AG
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

