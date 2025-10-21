LOréal Aktie
Marktkap. 210,48 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 420 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts darauf hin, dass die Wachstumserholung des Kosmetikkonzerns nicht die Erwartungen erfülle. Dies stimme sie vorsichtige für den Schönheitsprodukte-Markt in diesem Jahr. Damit dämpfte sie auch ihre Wachstumserwartungen an L'Oreal./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
372,70 €
|Abst. Kursziel*:
10,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
374,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,55%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
365,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|LOréal Neutral
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|LOréal Neutral
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|LOréal Neutral
|UBS AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.