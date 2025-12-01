LOréal Aktie
Marktkap. 197,93 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Der letzte Tag der Veranstaltung sei dem US-Geschäft gewidmet gewesen, wo die Aussichten für den Kosmetikkonzern sowohl kurz- als auch mittelfristig stark seien, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. L'Oreal als einer der Marktführer in den USA habe sich klar dazu bekannt, sich weiterhin besser als der Markt entwickeln zu wollen./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
367,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
369,90 €
|Abst. Kursziel*:
-0,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
371,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|14:31
|LOréal Neutral
|UBS AG
|12:46
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|LOréal Neutral
|UBS AG
|12:46
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|LOréal Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|14:31
|LOréal Neutral
|UBS AG
|12:46
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG