Top News
DroneShield-Aktie mit leichten Gewinnen: Stabilisierung nach heftigem Kursrutsch? DroneShield-Aktie mit leichten Gewinnen: Stabilisierung nach heftigem Kursrutsch?
Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
371,05 EUR +0,05 EUR +0,01 %
STU
344,98 CHF +1,44 CHF +0,42 %
BRX
Marktkap. 197,93 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Neutral

14:31 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
371,05 EUR 0,05 EUR 0,01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Der letzte Tag der Veranstaltung sei dem US-Geschäft gewidmet gewesen, wo die Aussichten für den Kosmetikkonzern sowohl kurz- als auch mittelfristig stark seien, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. L'Oreal als einer der Marktführer in den USA habe sich klar dazu bekannt, sich weiterhin besser als der Markt entwickeln zu wollen./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

