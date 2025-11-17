DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
DAX zieht an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, Merck, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
LOréal Aktie

351,60 EUR -0,70 EUR -0,20 %
STU
326,42 CHF -0,22 CHF -0,07 %
BRX
Marktkap. 187,28 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

13:51 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
351,60 EUR -0,70 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Einzelhandelsverkäufe im Beauty-Bereich hätten sich im Oktober abgeschwächt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Datenauswertung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
351,25 €		 Abst. Kursziel*:
-3,20%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
351,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,30%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:51 LOréal Sell Deutsche Bank AG
18.11.25 LOréal Neutral UBS AG
17.11.25 LOréal Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

