DAX 23.708 +0,5%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.390 +0,3%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.469 +0,8%Bitcoin 76.615 +3,0%Euro 1,1616 +0,0%Öl 62,39 -1,5%Gold 4.223 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Beyond Meat, MongoDB, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
369,80 EUR -9,75 EUR -2,57 %
STU
345,44 CHF -7,72 CHF -2,19 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 199,98 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Neutral

15:51 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
369,80 EUR -9,75 EUR -2,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe der Kosmetikkonzern zu einem Gespräch mit Finanzvorstand Christophe Babule geladen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe es positive Botschaften gegeben, so etwa Aussagen über ein fortgesetztes Marktwachstum in den USA und China./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
370,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
369,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,76%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

15:51 LOréal Neutral UBS AG
13:51 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 LOréal Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net LOréal-Investment im Blick EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei LOréal-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net L'Oreal-Aktie verliert aber kräftig: Wachstum im dritten Quartal beschleunigt
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen