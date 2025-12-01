LOréal Aktie
Marktkap. 199,98 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe der Kosmetikkonzern zu einem Gespräch mit Finanzvorstand Christophe Babule geladen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe es positive Botschaften gegeben, so etwa Aussagen über ein fortgesetztes Marktwachstum in den USA und China./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
367,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
370,40 €
|Abst. Kursziel*:
-0,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
369,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,76%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
