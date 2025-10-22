DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.770 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,93 +2,1%Gold4.032 -2,3%
Aktienentwicklung

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag schwächer

22.10.25 16:08 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 46,25 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,25 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,96 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,34 GBP. Zuletzt wechselten via London 762.588 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Abschläge von 6,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,30 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

