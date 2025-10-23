Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Rating im Fokus

Merck-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 133 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter hätten sich auf ihrem Kapitalmarkttag etwas realistischere, konservative Ziele für 2026 und mittelfristig gesteckt, schrieb Falko Friedrichs am Donnerstag in einem Kommentar. Die operative Dynamik sollte anziehen.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:31 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 113,95 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,45 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 9.938 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 17,0 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET



