Merck Aktie

126,60 EUR -3,05 EUR -2,35 %
STU
Marktkap. 56,52 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:06 Uhr
Merck Overweight
Merck KGaA
126,60 EUR -3,05 EUR -2,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der diesjährigen Branchenkonferenz von JPMorgan habe das Management das mittelfristige organische Wachstumziel für die Sparte Life Science im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Bereich Process Solutions sähen die Darmstädter als Haupttreiber. Für 2026 bleibe Merck bei Life Science beim angestrebten mittleren einstelligen Wachstum und gehe von stabilen Margen aus./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
129,80 €		 Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
126,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:06 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

