23.10.25 07:31 Uhr
Ölpreise ziehen weiter an - die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben ihre Gewinne vom Vortag am Donnerstag weiter ausgebaut.

Ölpreis (Brent)
64,78 USD
Ölpreis (WTI)
60,62 USD
Die Notierungen profitierten von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen, bei denen auch erwartet wird, dass Indien kaum noch russisches Öl verarbeitet. Zudem erhöhen die Maßnahmen den Druck auf die chinesische Ölindustrie als großer Nutzer von russischem Öl. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 64,66 US-Dollar. Das waren 2,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung stieg um 1,99 Dollar auf 60,49 Dollar.

Bereits am Mittwoch kursierten erste Berichte und Spekulationen über ein Handelsabkommen zwischen Indien und USA, laut dem Indien seine Importe von russischem Rohöl schrittweise reduziert. Dies ließ die Ölpreise bereits ansteigen.

Die US-Regierung verhängte am Mittwochabend neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen. Angesichts der Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, verhänge sein Ministerium Strafmaßnahmen gegen die beiden größten Öl-Firmen Russlands, wurde US-Finanzminister Scott Bessent in einer Mitteilung zitiert. Diese finanzierten Russlands Kriegsmaschinerie. Die Sanktionen richten sich nach Angaben des Ministeriums gegen den russischen Staatskonzern Rosneft und Lukoil. Außerdem seien Tochterunternehmen der beiden Konzerne in Russland betroffen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

