DAX 24.085 -0,3%ESt50 5.652 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.328 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 65,64 +2,0%Gold 4.119 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
96,92 EUR +1,04 EUR +1,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,91 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Overweight

10:51 Uhr
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
96,92 EUR 1,04 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach dem dritten Quartal gebe es Zuversicht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach den Zahlen. Im Fokus stehe die Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
96,64 €		 Abst. Kursziel*:
24,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
96,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

10:56 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
10:51 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
17.10.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktuelle Analyse Bernstein Research: Outperform für Beiersdorf-Aktie Bernstein Research: Outperform für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Dow Jones Beiersdorf-CEO: Warten mit möglicher La-Prairie-Preiserhöhung wegen Zöllen
finanzen.net Sector Perform von RBC Capital Markets für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Vormittag
Dow Jones Beiersdorf-Aktie dennoch fester: Umsatzziel für 2025 erneut gesenkt
HSBC Beiersdorf - Bemerkenswerte Auffangzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts forecast for the full year 2025
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen