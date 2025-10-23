Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Vormittag
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,04 EUR.
Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 96,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 96,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 95,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.506 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 43,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
