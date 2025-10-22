Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 94,34 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 94,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,98 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.329 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 8,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

