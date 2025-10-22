DAX24.272 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,31 +1,1%Gold4.090 -0,9%
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss
Profil
Aktienentwicklung

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Kurseinbußen

22.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 94,34 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 94,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,98 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.329 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 8,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,41 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

