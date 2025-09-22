Beiersdorf Aktie
Marktkap. 19,64 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 140 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig litten die Hamburger unter dem Gegenwind auf dem Beauty-Markt und Marktanteilsdruck auf Nivea, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Mittelfristig spreche die Bewertung aber für die Aktien./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
89,30 €
|Abst. Kursziel*:
34,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
89,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,56%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
