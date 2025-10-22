AKTIEN IM FOKUS: L'Oreal nach Umsatzzahlen unter Druck - Beiersdorf schwächer

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ein geringer als erwarteter Umsatzanstieg hat am Mittwoch im vorbörslichen Handel die Aktie von LOreal (LOréal) unter Druck gebracht. Auf Tradegate gab das Papier des französischen Kosmetikunternehmens bei hohen Umsätzen um sechs Prozent auf 374,05 Euro nach. Das Papier des Konkurrenten Beiersdorf wurde leicht mit nach unten gezogen und verlor auf Tradegate ein Prozent auf 94,70 Euro. Beiersdorf wird an diesem Donnerstag seine Neunmonatszahlen vorlegen.

Die Schwäche im US-Geschäft habe die Erholung in China konterkariert, sagte ein Händler mit Blick auf die Umsatzzahlen der Franzosen. RBC-Analyst Wassachon Udomsilpa merkte zudem an, dass der Bereich Professional zwar weiterhin ein herausragender Leistungsträger sei, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Guillaume Delmas von der UBS sieht die Stimmung für die L'Oreal-Aktie zudem aufgrund der schlechten Berechenbarkeit des vierten Quartals belastet und auch angesichts der zurückhaltenden Aussagen des Managements zum Jahr 2026./ck/jha/