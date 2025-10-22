DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus
Top News
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Webinar 53 % p.a. statt 8 % - wie Rohstoff-Futures Dein ETF-Depot transformieren Webinar 53 % p.a. statt 8 % - wie Rohstoff-Futures Dein ETF-Depot transformieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

AKTIEN IM FOKUS: L'Oreal nach Umsatzzahlen unter Druck - Beiersdorf schwächer

22.10.25 08:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
94,72 EUR -1,54 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
370,95 EUR -5,70 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ein geringer als erwarteter Umsatzanstieg hat am Mittwoch im vorbörslichen Handel die Aktie von LOreal (LOréal) unter Druck gebracht. Auf Tradegate gab das Papier des französischen Kosmetikunternehmens bei hohen Umsätzen um sechs Prozent auf 374,05 Euro nach. Das Papier des Konkurrenten Beiersdorf wurde leicht mit nach unten gezogen und verlor auf Tradegate ein Prozent auf 94,70 Euro. Beiersdorf wird an diesem Donnerstag seine Neunmonatszahlen vorlegen.

Wer­bung

Die Schwäche im US-Geschäft habe die Erholung in China konterkariert, sagte ein Händler mit Blick auf die Umsatzzahlen der Franzosen. RBC-Analyst Wassachon Udomsilpa merkte zudem an, dass der Bereich Professional zwar weiterhin ein herausragender Leistungsträger sei, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Guillaume Delmas von der UBS sieht die Stimmung für die L'Oreal-Aktie zudem aufgrund der schlechten Berechenbarkeit des vierten Quartals belastet und auch angesichts der zurückhaltenden Aussagen des Managements zum Jahr 2026./ck/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen