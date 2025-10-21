S&P 500 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im S&P 500
Der S&P 500 wagt sich am Dienstag nicht aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag erhöht sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 6.744,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52,794 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 6.738,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.735,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.722,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.752,16 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.664,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.305,60 Punkte. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Stand von 5.853,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 14,93 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.764,58 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit General Motors (+ 15,78 Prozent auf 67,15 USD), Halliburton (+ 10,28 Prozent auf 24,95 USD), Raytheon Technologies (+ 8,13 Prozent auf 173,78 USD), Gartner (+ 7,85 Prozent auf 258,27 USD) und Danaher (+ 7,27 Prozent auf 223,53 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Newmont (-9,40 Prozent auf 85,97 USD), Philip Morris (-5,81 Prozent auf 148,87 USD), Albemarle (-3,61 Prozent auf 92,67 USD), Estée Lauder Companies (-3,15 Prozent auf 99,29 USD) und NRG Energy (-2,89 Prozent auf 162,18 USD) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.838.025 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Albemarle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Albemarle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Albemarle News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen