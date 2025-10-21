S&P 500 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im S&P 500

Kursverlauf

Der S&P 500 wagt sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Am Dienstag erhöht sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 6.744,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52,794 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 6.738,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.735,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.722,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.752,16 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.664,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.305,60 Punkte. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Stand von 5.853,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 14,93 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.764,58 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit General Motors (+ 15,78 Prozent auf 67,15 USD), Halliburton (+ 10,28 Prozent auf 24,95 USD), Raytheon Technologies (+ 8,13 Prozent auf 173,78 USD), Gartner (+ 7,85 Prozent auf 258,27 USD) und Danaher (+ 7,27 Prozent auf 223,53 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Newmont (-9,40 Prozent auf 85,97 USD), Philip Morris (-5,81 Prozent auf 148,87 USD), Albemarle (-3,61 Prozent auf 92,67 USD), Estée Lauder Companies (-3,15 Prozent auf 99,29 USD) und NRG Energy (-2,89 Prozent auf 162,18 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.838.025 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,819 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

