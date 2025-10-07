DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktie
91,32 EUR -0,44 EUR -0,48 %
STU
Marktkap. 19,85 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

Goldman Sachs Group Inc.

Beiersdorf Buy

10:36 Uhr
Beiersdorf Buy
Beiersdorf AG
91,32 EUR -0,44 EUR -0,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie hätten vor den Quartalsumsatzzahlen am 23. Oktober ihre Schätzungen an Wechselkursveränderungen und Markttrends angepasst, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstagabend. Trotz der starken Bilanz und des im August abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro dürfte der Konsumgüterkonzern erst bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen im Februar weitere Maßnahmen ankündigen. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Buy

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
91,62 €		 Abst. Kursziel*:
36,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
91,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,88%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

