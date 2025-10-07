Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gesucht

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 91,50 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,78 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.986 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 50,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 4,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

