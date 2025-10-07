Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Vormittag an Fahrt

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 91,34 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 91,34 EUR zu. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,36 EUR. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 5.057 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 123,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

