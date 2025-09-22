Beiersdorf Aktie
Marktkap. 19,64 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea dürfte sich fortsetzen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Luxusmarke La Prairie dürfte weiterhin Gegenwind zu spüren bekommen./niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
89,40 €
|Abst. Kursziel*:
12,98%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
89,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
|Ø Kursziel:
123,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|10:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets