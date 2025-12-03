DAX23.762 +0,2%Est505.705 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +5,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.779 +1,5%Euro1,1662 +0,3%Öl63,21 +1,3%Gold4.206 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus Erholung setzt sich fort: DAX im Handel zum Mittwoch mit kleinem Plus
Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kosmetikbranche steigert Umsatz trotz Konsumflaute

03.12.25 11:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
90,96 EUR -0,92 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
68,96 EUR 0,48 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Konsum halten sich viele Menschen gerade zurück, doch für Körperpflege und ein sauberes Zuhause wird weiterhin viel Geld ausgegeben: Rund 35,6 Milliarden Euro werden es für Produkte aus deutscher Produktion im In- und Ausland im laufenden Jahr sein - so die Hochrechnung des Branchenverbandes IKW.

Wer­bung

Entgegen der allgemeinen Konjunkturschwäche wäre dies ein Wachstum von 2,9 Prozent für die Hersteller von Shampoo und Deos, Waschmittel und Haushaltsreiniger - und ein weiteres Rekordjahr.

Allerdings setzt sich die Flaute im Auslandsgeschäft fort: Während der Inlandsumsatz 2025 um 5,5 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro zulegte, liefen die Geschäfte außerhalb Deutschlands erneut schlechter. Dort gab es im Jahresvergleich ein Minus von 2,1 Prozent. Die geopolitische Lage wirke sich zunehmend negativ auf die internationalen Absatzmärkte aus, erklärte der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).

Wachstum auch im Inland moderater

Auch im Inland sind die Wachstumsraten wegen gestiegener Kosten für Energie und Rohstoffe nicht mehr ganz so üppig wie in den Jahren zuvor. Für 2026 prognostiziert der Verband im Inland 1,5 Prozent Plus auf gut 24,1 Milliarden Euro Umsatz.

Wer­bung

Der IKW mit Sitz in Frankfurt vertritt nach jüngsten Angaben mehr als 470 Unternehmen mit zusammen etwa 178.000 Beschäftigten in Produktion und Vertrieb. Die Mitgliedsfirmen stehen nach Verbandsangaben für etwa 95 Prozent des deutschen Marktes./ben/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
14.11.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen