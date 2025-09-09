DAX 23.627 -0,4%ESt50 5.358 -0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.524 -0,4%Nas 21.948 +0,3%Bitcoin 97.196 +2,0%Euro 1,1715 +0,0%Öl 67,66 +1,7%Gold 3.643 +0,5%
Profil

Beiersdorf Aktie

Marktkap. 21,41 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

17:16 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
Beiersdorf AG
95,32 EUR -2,44 EUR -2,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklungen seien aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
95,64 €		 Abst. Kursziel*:
34,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
95,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
128,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

