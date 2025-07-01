Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,69 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
