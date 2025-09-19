Beiersdorf Aktie
Marktkap. 19,64 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Hamburger lägen aus Bewertungssicht auf einem Dekadentief, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie bräuchten aber wohl noch mindestens eine Berichtsrunde, bevor der Markt zur Neubewertung ansetze./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Beiersdorf AG
|10:21
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
