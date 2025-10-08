DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.326 +0,1%Euro1,1621 -0,3%Öl65,95 +0,3%Gold4.019 +0,9%
Reiche rechnet 2026 mit höherem Wirtschaftswachstum

08.10.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) legt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Im laufenden Jahr rechnet das Ministerium mit einem Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent, wie aus der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papieren hervorgeht. 2026 soll die Konjunktur dann an Fahrt aufnehmen, erwartet wird ein Wachstum von 1,3 Prozent.

Im Frühjahr hatte die damalige geschäftsführende Ampel-Regierung für das laufende Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts erwartet und für das kommende Jahr ein Wachstum um 1,0 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit Jahren in einer Schwächephase. Reiche hat wiederholt deutlich gemacht, es gehe vor allem darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern. Sie nannte einen Abbau von Bürokratie und angesichts steigender Kosten grundlegende Reformen der Sozialsysteme. In der Energiepolitik will Reiche Kosten senken.

Vor zwei Wochen hatten führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre neue Prognose vorgelegt. Sie erwarten für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,2 Prozent und für 2026 von 1,3 Prozent./hoe/DP/nas