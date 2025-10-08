GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein

Werte in diesem Artikel

^SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc.

(Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-

KI, und Apivia Courtage, Teil der AEMA-Gruppe, einem der weltweit größten

Zusammenschlüsse von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und

genossenschaftlichen Versicherern, gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam an

Innovationen arbeiten, um über die KI-Agentenplattform Amelia 7 von SoundHound

agentische KI in die Kontaktzentren von Apivia Courtage zu integrieren.

Apivia Courtage wird Amelia 7, eine der ersten wirklich agentenbasierten KI-

Plattformen (https://www.soundhound.com/newsroom/press-releases/soundhounds-

amelia-7-0-platform-delivers-agentic-ai-with-category-leading-voice-technology/)

auf dem Markt, als wichtigen Bestandteil seiner Strategie zur digitalen

Transformation einsetzen. Dieser Schritt baut auf der erfolgreichen

Zusammenarbeit (https://www.soundhound.com/newsroom/press-releases/soundhounds-

conversational-ai-agents-drive-nearly-20-productivity-increase-at-apivia-

courtage-contact-centers/) zwischen beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen die

SoundHound-Plattform Amelia bereits zu einer Produktivitätssteigerung von 20?%

im Kontaktzentrum des Versicherers geführt hat.

Seit 2023 zielt die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen darauf ab,

fortschrittliche KI-Agenten einzuführen, um das bestehende Team von Apivia

Courtage zu unterstützen und Innovationen zur Verbesserung des Kundenservices zu

liefern. Bislang haben die KI-Agenten von SoundHound Tausende von Anrufen zu

Fragen der Erstattung von Krankheitskosten und Informationen zu

Versicherungsgarantien bearbeitet. Dadurch konnte das Unternehmen seine

Mitarbeiter darauf konzentrieren, mehr Wert und Zeit in ihre Beziehungen zu

Versicherungsmaklern und Kunden zu investieren.

Dank der fortschrittlichen agentischen Fähigkeiten von Amelia 7 kann Apivia

Courtage nun eingehende Kundenanfragen mit einer Flotte von KI-Agenten

bearbeiten, die auf der Grundlage mehrerer Absichten argumentieren, handeln und

komplexe Aufgaben ausführen können. Dadurch können Kunden nahtlos einen Self-

Service nutzen, ohne dass eine Weiterleitung an einen menschlichen Mitarbeiter

erforderlich ist.

Amelia 7 wird:

* die Identität von Kunden mithilfe eines Einmalpassworts im Rahmen einer

menschenähnlichen Interaktion überprüfen,

* vertragsbezogene Fragen beantworten,

* personenbezogene Daten wie Postanschrift oder Telefonnummer aktualisieren,

* die finanziellen Auswirkungen von Aktualisierungen eines

Versicherungsvertrags berechnen,

* dem Kunden ein Angebot senden oder ein Gespräch mit einem menschlichen

Berater vereinbaren.

Apivia Courtage ist Vorreiter beim Einsatz dieser Technologie in der

Versicherungsbranche und wird die Pilotdemo vom 8. bis 10. Oktober auf der

diesjährigen Reavie in Cannes (https://www.reavie.com/), Frankreich, den

Teilnehmern vorstellen. Das Unternehmen hat die agentenbasierte KI von

SoundHound, die auf großen Sprachmodellen basiert, einer gründlichen Bewertung

unterzogen und dabei strenge Benchmarks verwendet, um sicherzustellen, dass sie

robust ist. Es kam zu dem Schluss, dass sie für den Kundeneinsatz bereit ist.

?Dank der agentischen KI Amelia 7 setzen wir eine multifunktionale Plattform

ein, um unseren Kunden ein nahtloses und innovatives Erlebnis zu bieten", so

Emmanuelle Nguyen, CEO von Apivia Courtage.?Gleichzeitig ermöglichen wir

unseren Teams, sich auf ihr Fachwissen zu konzentrieren und einen Mehrwert zu

schaffen."

Dank des Agentic+-Frameworks der Plattform können Versicherungsunternehmen die

Denk- und Planungsfähigkeiten von LLMs in Kombination mit traditionelleren

deterministischen Abläufen und bei Bedarf mit Human-in-the-Loop-Eskalation

nutzen. Die KI-Agenten von Amelia laufen außerdem kanalübergreifend (z.?B. Chat,

Text, Sprachsteuerung usw.) und nutzen die fortschrittliche Spracherkennung von

SoundHound, die sich durch geringe Latenz, außergewöhnliches Verständnis

natürlicher Sprache und eine maßgeschneiderte Optimierung der Antworten für

Unternehmen auszeichnet. So können Kunden natürlich sprechen und werden

verstanden.

?Mit dem Einsatz von Amelia 7 wird Apivia Courtage zu einem Vorreiter im Bereich

KI für den Kundenservice", so Gérald Audenis, Head of Operations, Europe bei

SoundHound AI.?Die Versicherungsbranche insgesamt wird von dieser

Innovationswelle und Plattformen wie Amelia 7, die den Wert für Unternehmen

steigern und gleichzeitig einen schnelleren, effizienteren Kundenservice

ermöglichen, erheblich profitieren."

Hier (https://www.soundhound.com/voice-ai-products/amelia/) erfahren Sie mehr

über die Plattform Amelia 7 von SoundHound AI.

Über SoundHound AI

SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und

Konversations-KI, liefert Lösungen, mit denen Unternehmen ihren Kunden ein

erstklassiges Erlebnis bieten können. Die auf proprietärer Technologie

basierende Sprach-KI von SoundHound bietet Produktentwicklern und Dienstleistern

aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,

Automobilindustrie, Smart Devices und Gastronomie erstklassige Geschwindigkeit

und Genauigkeit in zahlreichen Sprachen. Zu den verschiedenen bahnbrechenden KI-

basierten Produkten des Unternehmens zählen Smart Answering, Smart Ordering,

Dynamic Drive-Thru und die Amelia-Plattform, die KI-Agenten für Unternehmen

unterstützt. Ferner haben SoundHound Chat AI, ein leistungsstarker

Sprachassistent mit integrierter generativer KI, und Autonomics, eine

branchenführende Betriebsplattform zur Automatisierung von IT-Prozessen, es

SoundHound ermöglicht, Millionen von Produkten und Dienstleistungen zu

unterstützen und jährlich Milliarden von Interaktionen für weltweit führende

Unternehmen zu verarbeiten.

Medienkontakt

Gianna Arantes

(201) 815-9852

PR@Soundhound.com (mailto:PR@Soundhound.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e30e6864-faa4-4ce2-9578-

b96a231de676

