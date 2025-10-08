GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein
^SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SoundHound AI, Inc.
(Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Konversations-
KI, und Apivia Courtage, Teil der AEMA-Gruppe, einem der weltweit größten
Zusammenschlüsse von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und
genossenschaftlichen Versicherern, gaben heute bekannt, dass sie gemeinsam an
Innovationen arbeiten, um über die KI-Agentenplattform Amelia 7 von SoundHound
agentische KI in die Kontaktzentren von Apivia Courtage zu integrieren.
Apivia Courtage wird Amelia 7, eine der ersten wirklich agentenbasierten KI-
Plattformen (https://www.soundhound.com/newsroom/press-releases/soundhounds-
amelia-7-0-platform-delivers-agentic-ai-with-category-leading-voice-technology/)
auf dem Markt, als wichtigen Bestandteil seiner Strategie zur digitalen
Transformation einsetzen. Dieser Schritt baut auf der erfolgreichen
Zusammenarbeit (https://www.soundhound.com/newsroom/press-releases/soundhounds-
conversational-ai-agents-drive-nearly-20-productivity-increase-at-apivia-
courtage-contact-centers/) zwischen beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen die
SoundHound-Plattform Amelia bereits zu einer Produktivitätssteigerung von 20?%
im Kontaktzentrum des Versicherers geführt hat.
Seit 2023 zielt die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen darauf ab,
fortschrittliche KI-Agenten einzuführen, um das bestehende Team von Apivia
Courtage zu unterstützen und Innovationen zur Verbesserung des Kundenservices zu
liefern. Bislang haben die KI-Agenten von SoundHound Tausende von Anrufen zu
Fragen der Erstattung von Krankheitskosten und Informationen zu
Versicherungsgarantien bearbeitet. Dadurch konnte das Unternehmen seine
Mitarbeiter darauf konzentrieren, mehr Wert und Zeit in ihre Beziehungen zu
Versicherungsmaklern und Kunden zu investieren.
Dank der fortschrittlichen agentischen Fähigkeiten von Amelia 7 kann Apivia
Courtage nun eingehende Kundenanfragen mit einer Flotte von KI-Agenten
bearbeiten, die auf der Grundlage mehrerer Absichten argumentieren, handeln und
komplexe Aufgaben ausführen können. Dadurch können Kunden nahtlos einen Self-
Service nutzen, ohne dass eine Weiterleitung an einen menschlichen Mitarbeiter
erforderlich ist.
Amelia 7 wird:
* die Identität von Kunden mithilfe eines Einmalpassworts im Rahmen einer
menschenähnlichen Interaktion überprüfen,
* vertragsbezogene Fragen beantworten,
* personenbezogene Daten wie Postanschrift oder Telefonnummer aktualisieren,
* die finanziellen Auswirkungen von Aktualisierungen eines
Versicherungsvertrags berechnen,
* dem Kunden ein Angebot senden oder ein Gespräch mit einem menschlichen
Berater vereinbaren.
Apivia Courtage ist Vorreiter beim Einsatz dieser Technologie in der
Versicherungsbranche und wird die Pilotdemo vom 8. bis 10. Oktober auf der
diesjährigen Reavie in Cannes (https://www.reavie.com/), Frankreich, den
Teilnehmern vorstellen. Das Unternehmen hat die agentenbasierte KI von
SoundHound, die auf großen Sprachmodellen basiert, einer gründlichen Bewertung
unterzogen und dabei strenge Benchmarks verwendet, um sicherzustellen, dass sie
robust ist. Es kam zu dem Schluss, dass sie für den Kundeneinsatz bereit ist.
?Dank der agentischen KI Amelia 7 setzen wir eine multifunktionale Plattform
ein, um unseren Kunden ein nahtloses und innovatives Erlebnis zu bieten", so
Emmanuelle Nguyen, CEO von Apivia Courtage.?Gleichzeitig ermöglichen wir
unseren Teams, sich auf ihr Fachwissen zu konzentrieren und einen Mehrwert zu
schaffen."
Dank des Agentic+-Frameworks der Plattform können Versicherungsunternehmen die
Denk- und Planungsfähigkeiten von LLMs in Kombination mit traditionelleren
deterministischen Abläufen und bei Bedarf mit Human-in-the-Loop-Eskalation
nutzen. Die KI-Agenten von Amelia laufen außerdem kanalübergreifend (z.?B. Chat,
Text, Sprachsteuerung usw.) und nutzen die fortschrittliche Spracherkennung von
SoundHound, die sich durch geringe Latenz, außergewöhnliches Verständnis
natürlicher Sprache und eine maßgeschneiderte Optimierung der Antworten für
Unternehmen auszeichnet. So können Kunden natürlich sprechen und werden
verstanden.
?Mit dem Einsatz von Amelia 7 wird Apivia Courtage zu einem Vorreiter im Bereich
KI für den Kundenservice", so Gérald Audenis, Head of Operations, Europe bei
SoundHound AI.?Die Versicherungsbranche insgesamt wird von dieser
Innovationswelle und Plattformen wie Amelia 7, die den Wert für Unternehmen
steigern und gleichzeitig einen schnelleren, effizienteren Kundenservice
ermöglichen, erheblich profitieren."
Hier (https://www.soundhound.com/voice-ai-products/amelia/) erfahren Sie mehr
über die Plattform Amelia 7 von SoundHound AI.
Über SoundHound AI
SoundHound AI (Nasdaq: SOUN), ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und
Konversations-KI, liefert Lösungen, mit denen Unternehmen ihren Kunden ein
erstklassiges Erlebnis bieten können. Die auf proprietärer Technologie
basierende Sprach-KI von SoundHound bietet Produktentwicklern und Dienstleistern
aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,
Automobilindustrie, Smart Devices und Gastronomie erstklassige Geschwindigkeit
und Genauigkeit in zahlreichen Sprachen. Zu den verschiedenen bahnbrechenden KI-
basierten Produkten des Unternehmens zählen Smart Answering, Smart Ordering,
Dynamic Drive-Thru und die Amelia-Plattform, die KI-Agenten für Unternehmen
unterstützt. Ferner haben SoundHound Chat AI, ein leistungsstarker
Sprachassistent mit integrierter generativer KI, und Autonomics, eine
branchenführende Betriebsplattform zur Automatisierung von IT-Prozessen, es
SoundHound ermöglicht, Millionen von Produkten und Dienstleistungen zu
unterstützen und jährlich Milliarden von Interaktionen für weltweit führende
Unternehmen zu verarbeiten.
Medienkontakt
Gianna Arantes
(201) 815-9852
PR@Soundhound.com (mailto:PR@Soundhound.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e30e6864-faa4-4ce2-9578-
b96a231de676
