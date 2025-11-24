DAX23.290 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Aktie im Blick

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

24.11.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 11,59 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 11,59 USD. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 11,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,37 USD. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 943.056 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 115,49 Prozent Luft nach oben. Bei 6,52 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 25,09 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,203 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

