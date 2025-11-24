SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 11,69 USD.

Das Papier von SoundHound AI konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,2 Prozent auf 11,69 USD. Im Tageshoch stieg die SoundHound AI-Aktie bis auf 11,82 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 11,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 2.798.410 Stück.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,52 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 79,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD einfahren.

