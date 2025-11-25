DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.921 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,40 -1,5%Gold4.130 -0,2%
25.11.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verliert am Dienstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 11,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
11,85 USD -0,10 USD -0,84%
Charts|News|Analysen

Um 20:08 Uhr fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,86 USD ab. Im Tief verlor die SoundHound AI-Aktie bis auf 11,37 USD. Mit einem Wert von 11,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.015.768 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Bei 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 110,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 6,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 45,03 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 25,09 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,203 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

