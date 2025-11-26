TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November
===
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,50%
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November
*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035
im Volumen von 3 Mrd EUR
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +2,9% gg Vm
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 220.000
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November
PROGNOSE: 45,5
zuvor: 43,8
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung
des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
*** - US/IWF, Abschlussbericht zu Deutschland nach Artikel-4-Konsultationen
*** - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2025 01:41 ET (06:41 GMT)