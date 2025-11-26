DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,6%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.789 +0,4%Euro1,1585 +0,1%Öl62,66 ±0,0%Gold4.150 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- IG Metall stellt Bedingungen für thyssenkrupp-Deal mit Jindal Steel -- BioNTech, CureVac, Lufthansa im Fokus
Top News
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund beendet sieglose Serie BVB-Aktie: Borussia Dortmund beendet sieglose Serie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November

26.11.25 07:40 Uhr

===

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

Wer­bung

zuvor: 2,50%

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035

im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Wer­bung

zuvor: +2,9% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 220.000

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 43,8

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

Wer­bung

*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung

des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

*** - US/IWF, Abschlussbericht zu Deutschland nach Artikel-4-Konsultationen

*** - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 01:41 ET (06:41 GMT)