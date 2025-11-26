DAX23.563 +0,4%Est505.612 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,48 -0,3%Gold4.167 +0,9%
EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

26.11.25 08:17 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.10 Uhr um 8 Ticks niedriger bei 128,99 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,06, das -tief bei 128,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.165 Kontrakte.

"Das technische Bild beim Bund-Future ist weiterhin nicht eindeutig", so die Helaba. Die Zone an den 21- und 55-Tagelinien bei 129,00/02 werde getestet. Bei einem nachhaltigen Anstieg darüber wäre der Weg frei bis 129,40/44 oder sogar 129,66 Prozent. Haltemarken unter der 100-Tagelinie bei 128,83 sieht das Haus bei 128,37 und 128,24 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 02:17 ET (07:17 GMT)