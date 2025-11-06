Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SoundHound AI veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Werte in diesem Artikel
SoundHound AI wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 61,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 40,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,1 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,003 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 166,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 84,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
