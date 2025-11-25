DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.822 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

25.11.25 16:09 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 11,59 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
11,80 USD -0,15 USD -1,26%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,0 Prozent auf 11,59 USD ab. In der Spitze büßte die SoundHound AI-Aktie bis auf 11,37 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 11,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 831.698 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,49 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 6,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 06.11.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 42,05 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,09 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 vorlegen.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,203 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

