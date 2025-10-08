ABB verkauft Robotik-Geschäft an Softbank Group

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) verkauft sein Roboter-Geschäft. Die Division Robotics geht an die SoftBank Group für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar (4,60 Mrd Euro). Die ursprüngliche Idee eines Spin-offs des Geschäfts als eigenständig notiertes Unternehmen wird damit nicht weiterverfolgt, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Der Verkaufserlös soll gemäß den bestehenden Grundsätzen für die Kapitalallokation von ABB verwendet werden. ABB erwartet einen nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern von rund 2,4 Milliarden US-Dollar und einen Barerlös nach Transaktionskosten von rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll Mitte bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

ABB Robotics beschäftigte zuletzt rund 7000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach in etwa 7 Prozent des gesamten Konzernumsatzes von ABB./cf/uh/AWP/stk