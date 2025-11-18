ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
