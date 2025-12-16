DAX 24.200 +1,0%ESt50 5.742 +1,1%MSCI World 4.382 +0,7%Top 10 Crypto 11,10 -0,4%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 72.437 -1,2%Euro 1,1722 -0,2%Öl 59,70 -1,6%Gold 4.332 -0,2%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Marktkap. 113,89 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Jefferies & Company Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

21:21 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
ABB (Asea Brown Boveri)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor den am 29. Januar erwarteten Jahreszahlen 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Analyst Rizk Maidi hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das vierte Quartal leicht an und führte zudem neue Schätzungen ein. Diese basierten auf der neuen Divisionsstruktur und der Überführung des Geschäftsbereichs Robotik in die aufgegebenen Geschäftsbereiche. Mit seinen Schätzungen für das Auftragswachstum des Technologieunternehmens liegt Maidi über der Konsensschätzung. Mit Blick auf 2026 erwartet er, dass ABB die Mitte der kürzlich bekanntgegebenen Zielspannen für das Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge anpeilen werde./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,12 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,12 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

21:21 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
mehr Analysen

