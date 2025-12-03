DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.407 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -2,6%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.846 -0,5%Euro 1,1659 -0,1%Öl 63,00 +0,4%Gold 4.190 -0,3%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

61,16 EUR +0,10 EUR +0,16 %
57,02 CHF -0,60 CHF -1,04 %
Marktkap. 112,09 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:21 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ABB (Asea Brown Boveri)
61,16 EUR 0,10 EUR 0,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 55 auf 60 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Experten unter den großen Elektronikkonzernen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,02 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
57,02 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:21 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
19.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: So bewegt sich der SMI aktuell
finanzen.net Börse Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag in Grün
finanzen.net Handel in Zürich: SLI verbucht Gewinne
reNEWS ABB completes Gamesa Electric acquisition
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
