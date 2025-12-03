ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 112,09 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 55 auf 60 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Experten unter den großen Elektronikkonzernen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
57,02 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
57,02 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
