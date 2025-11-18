ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 110,93 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag des Industriekonzerns in den USA habe ihn beeindruckt, schrieb Phil Buller in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Ziele entsprächen zwar den Konsensschätzungen. Offenbar hoffe das Management aber, die eigene Planung für das organische Wachstum und die Margen zu übertreffen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
54,06 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
53,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
