DAX 23.152 -0,1%ESt50 5.514 -0,4%MSCI World 4.254 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.928 -1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,39 -0,7%Gold 4.084 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
58,00 EUR -0,14 EUR -0,24 %
FSE
53,90 CHF -0,20 CHF -0,37 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 110,93 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

09:26 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
58,00 EUR -0,14 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag des Industriekonzerns in den USA habe ihn beeindruckt, schrieb Phil Buller in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Ziele entsprächen zwar den Konsensschätzungen. Offenbar hoffe das Management aber, die eigene Planung für das organische Wachstum und die Margen zu übertreffen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,06 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
53,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,04%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

09:26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
18.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Finanzziele ABB-Aktie trotzdem unter Druck: Ehrgeizigeres Margenziel gesetzt ABB-Aktie trotzdem unter Druck: Ehrgeizigeres Margenziel gesetzt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken
finanzen.net SLI-Handel aktuell: So bewegt sich der SLI am Dienstagmittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der SMI aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen