ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.2024
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.2024
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen