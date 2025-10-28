DAX24.210 -0,4%Est505.689 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.074 +0,1%Euro1,1656 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.914 -1,9%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'

28.10.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,22 CHF -0,26 CHF -0,44%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
08:46ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
21.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:46ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
17.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
10.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

