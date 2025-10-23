Börse Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag

SMI-Entwicklung

Der SMI sinkt am vierten Tag der Woche.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,42 Prozent auf 12.560,99 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,470 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,248 Prozent leichter bei 12.583,09 Punkten, nach 12.614,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.612,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.553,99 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,446 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.102,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2025, lag der SMI noch bei 12.077,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.147,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,86 Prozent auf 576,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 58,42 CHF), Swiss Life (+ 1,28 Prozent auf 871,20 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 30,52 CHF) und Richemont (+ 1,03 Prozent auf 161,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Roche (-3,99 Prozent auf 269,30 CHF), Sonova (-1,00 Prozent auf 228,10 CHF), Nestlé (-0,97 Prozent auf 81,05 CHF), Givaudan (-0,56 Prozent auf 3.548,00 CHF) und Swisscom (-0,51 Prozent auf 589,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.484.389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,815 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,23 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

