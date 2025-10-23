DAX24.153 ±0,0%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 +0,5%Nas22.838 +0,4%Bitcoin94.371 +1,8%Euro1,1609 -0,1%Öl65,72 +2,1%Gold4.143 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street startet ruhig -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
SMI-Entwicklung

Börse Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag

23.10.25 15:57 Uhr
Börse Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag | finanzen.net

Der SMI sinkt am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,48 CHF 0,82 CHF 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.548,00 CHF -20,00 CHF -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
576,20 CHF 16,20 CHF 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
80,86 CHF -0,98 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
161,95 CHF 1,80 CHF 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
270,10 CHF -10,40 CHF -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
227,90 CHF -2,50 CHF -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
870,80 CHF 10,60 CHF 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
149,50 CHF 0,60 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
588,00 CHF -4,00 CHF -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,53 CHF 0,34 CHF 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
569,40 CHF 4,00 CHF 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.560,0 PKT -54,4 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,42 Prozent auf 12.560,99 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,470 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,248 Prozent leichter bei 12.583,09 Punkten, nach 12.614,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.612,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.553,99 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,446 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.102,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2025, lag der SMI noch bei 12.077,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.147,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,86 Prozent auf 576,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 58,42 CHF), Swiss Life (+ 1,28 Prozent auf 871,20 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 30,52 CHF) und Richemont (+ 1,03 Prozent auf 161,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Roche (-3,99 Prozent auf 269,30 CHF), Sonova (-1,00 Prozent auf 228,10 CHF), Nestlé (-0,97 Prozent auf 81,05 CHF), Givaudan (-0,56 Prozent auf 3.548,00 CHF) und Swisscom (-0,51 Prozent auf 589,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.484.389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,815 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,23 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen