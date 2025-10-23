Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Kursabschlägen

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 81,54 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 81,54 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 81,52 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,85 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 84.559 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 16,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,81 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,34 CHF in den Büchern stehen haben wird.

