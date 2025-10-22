Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Nestlé

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 81,20 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 81,20 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 80,90 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,06 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.332.722 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,96 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,92 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 83,81 CHF angegeben.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

