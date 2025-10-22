Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,4 Prozent auf 81,38 CHF ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 81,38 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 80,90 CHF. Bei 82,06 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 865.662 Aktien.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Abschläge von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 83,81 CHF angegeben.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,34 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

