DAX24.051 -0,4%Est505.647 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl65,78 +2,2%Gold4.125 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Negative Analyse

Carrefour-Aktie sackt ab: JPMorgan hält Jahresziele für kaum erreichbar

23.10.25 10:51 Uhr
Carrefour-Aktie verliert: JPMorgan stellt Jahresziele in Frage | finanzen.net

Die Umsatzzahlen von Carrefour haben am Donnerstag die jüngste Erholung der Aktie konterkariert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carrefour S.A.
13,30 EUR -0,01 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier des größten europäischen Lebensmittelhändlers sackte im französischen Leitindex CAC 40 um 4,0 Prozent auf 12,94 Euro ab und weitete damit auch seinen Jahresverlust auf nun wieder knapp 6 Prozent aus. Bis zum Vortag hatte der Kurs sich gleichwohl ausgehend vom September-Tief um rund 13 Prozent erholt.

Wer­bung

JPMorgan-Analyst Borja Olcese bekräftigte seine "Underweight"-Empfehlung und schrieb: Nachdem in der ersten Jahreshälfte das operative Ergebnis im Jahresvergleich bereits kräftig zurückgegangen sei, habe die Handelsdynamik des Supermarktbetreibers im dritten Quartal in allen Regionen die Erwartungen verfehlt.

Zwar habe das Management erneut die Ziele für das operative Ergebnis und den freien Barmittelzufluss 2025 bestätigt, doch "angesichts der beobachteten Trends und der durchwachsenen Erfolgsbilanz" von Carrefour erwarte er keine derlei starke Wende. "Darüber hinaus stellen wir weiterhin die Qualität der Erträge und des Cashflows sowie deren Nachhaltigkeit infrage."

/ck/mis

-----------------------

PARIS (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carrefour

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carrefour

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Carrefour

Nachrichten zu Carrefour S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carrefour S.A.

DatumRatingAnalyst
21.09.2023Carrefour Market-PerformBernstein Research
27.10.2022Carrefour NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.07.2022Carrefour NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.06.2022Carrefour UnderperformBernstein Research
21.04.2022Carrefour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2022Carrefour BuyUBS AG
21.04.2022Carrefour OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2022Carrefour OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2022Carrefour BuyJefferies & Company Inc.
01.02.2022Carrefour OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.09.2023Carrefour Market-PerformBernstein Research
27.10.2022Carrefour NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.07.2022Carrefour NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2022Carrefour NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.10.2021Carrefour NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.06.2022Carrefour UnderperformBernstein Research
05.08.2021Carrefour UnderperformBernstein Research
27.02.2020Carrefour UnderperformBernstein Research
27.02.2020Carrefour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.01.2020Carrefour UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carrefour S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen