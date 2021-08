NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carrefour nach Halbjahreszahlen von 14,75 auf 14,90 Euro leicht angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Anders als den Markt überzeugten ihn die Aussagen des französischen Handelskonzerns nicht, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ermutigend seien immerhin die bestätigten Pläne für den Verkauf von Geschäftsbereichen, was die Unternehmensstruktur vereinfachen würde./gl/bek