NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Papier des französischen Supermarktbetreibers Carrefour von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 19,00 auf 16,50 Euro gesenkt. Eine neue Preisschlacht in Frankreich, der schwächere brasilianische Real sowie die auf die Margen drückende Integration der GrupoBig seien die Gründe für die Abstufung, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek