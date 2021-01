ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carrefour anlässlich der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Alimentation Couche-Tard auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der geplante Deal sei zwar geplatzt, aber eine Umwandlung in eine strategische, langfristige Partnerschaft hielte die Möglichkeit eines künftigen Zusammenschlusses weiter aufrecht, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl