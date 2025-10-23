DAX24.112 -0,2%Est505.659 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,82 +2,3%Gold4.114 +0,5%
Kurssprung

Schaeffler-Aktie legt deutlich zu: Analysten sehen Chancen durch Amazon

23.10.25 11:32 Uhr
Schaeffler-Aktie deutlich höher - Amazon-Roboter als Kurstreiber | finanzen.net

Die Schaeffler-Aktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt, beflügelt durch Pläne von Amazon, einen Teil seiner Abläufe zu automatisieren.

Der Kurs von Schaeffler hat am Donnerstag von der Fantasie der Anleger für humanoide Roboter profitiert. Anlass dazu gaben Stimmen zu einem zwei Tage alten Artikel in der "New York Times", wonach der US-Handelsriese Amazon weitreichende Pläne zur Automatisierung seiner Betriebsabläufe schmiedet. Die Schaeffler-Aktien stiegen im XETRA-Handel vor diesem Hintergrund zuletzt um 4,64 Prozent auf 6,32 Euro in Richtung ihres bisherigen Hochs seit April 2024, das bei fast 6,50 Euro liegt.

Mehr als eine halbe Million Jobs könnten bei Amazon von Robotern ersetzt werden, berichtete die US-Zeitung bereits am Dienstag. Daran knüpften nun Experten an und zogen positive Rückschlüsse für Schaeffler. Ross MacDonald von der Citigroup erwähnte am Donnerstag, das Unternehmen sei eine seltene Möglichkeit in Europa, um vom erheblichen Wachstumspotenzial im Bereich humanoider Roboter zu partizipieren.

Die Vorhaben Schaefflers in diesem Bereich seien bereits Teil seiner Kaufthese für die Aktien gewesen. Der Auto- und Industriezulieferer arbeite daran, ein Lieferant solcher Hardware zu werden. Schaffler sei aktuell im kleinen Rahmen an Agility Robotics beteiligt - einer Firma, deren zweibeinige Roboter bei Amazon bereits getestet würden.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

