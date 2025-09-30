DAX 23.991 +0,5%ESt50 5.555 +0,5%Top 10 Crypto 16,07 +1,4%Dow 46.368 -0,1%Nas 22.564 -0,4%Bitcoin 99.209 +2,1%Euro 1,1753 +0,1%Öl 65,42 -2,5%Gold 3.874 +0,4%
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- US-Börsen schwächer erwartet -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Lamb Weston - Kartoffelproduzent dank Sparmaßnahmen Back on Track! Lamb Weston - Kartoffelproduzent dank Sparmaßnahmen Back on Track!
Western Digital -KI-Boom sorgt für kräftig steigende HDD-Nachfrage! Western Digital -KI-Boom sorgt für kräftig steigende HDD-Nachfrage!
Schaeffler Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

15:11 Uhr
Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte am 4. November über ein vergleichsweise solides drittes Geschäftsquartal im Rahmen der Unternehmensziele berichten, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Barmittelzufluss (FCF) sollte saisontypisch stark ausfallen, der Ausblick aber vor allem auf Aussagen zur Entwicklung im neuen Geschäftsjahr liegen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

15:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
17.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
16.09.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

