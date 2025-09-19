DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,33 -3,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
JP Morgan Chase & Co.

11:56 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:56 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
17.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
Nachrichten zu Schaeffler AG

TraderFox Schaeffler -Megatrend Industrierobotik sollte Umsatz und Ergebnis mittelfristig deutlich anschieben!
dpa-afx Schaeffler-Aktie setzt Erholung nach Mittelfristzielen fort
TraderFox Schaeffler kündigt neue Ziele bis 2028 an und sieht eine Schlüsselchance für das Wachstum bei Humanoiden!
dpa-afx Schaeffler-Aktie gefragt: Bis 2028 soll operatives Ergebnis verdoppelt werden
dpa-afx Schaeffler-Aktie schwächelt nach August-Rally
dpa-afx Aktien von Continental, ElringKlinger, Dürr & Co.: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile
dpa-afx Schaeffler-Aktie im Plus: Schaeffler konkretisiert Stellenabbau in Schweinfurt
dpa-afx Schaeffler-Aktie rauscht nach unten: Schaeffler rutscht in die roten Zahlen
