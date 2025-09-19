Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
