DAX 24.102 -1,2%ESt50 5.516 -0,9%MSCI World 4.275 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.494 -3,1%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,91 -2,3%Gold 4.129 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 BASF BASF11 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM im Fokus
Top News
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 % Harmony Gold Mining: Goldrausch trifft Kupferoffensive – Gewinn steigt um 72 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0019

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Hold

13:06 Uhr
Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Hauptthema in allen Sparten des Auto- und Industriezulieferers sei ein schwächerer Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, während sich die Profitabilität (Ebit-Marge) gut halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

13:06 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
11:56 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

TraderFox Schaeffler -Megatrend Industrierobotik sollte Umsatz und Ergebnis mittelfristig deutlich anschieben!
dpa-afx Schaeffler-Aktie setzt Erholung nach Mittelfristzielen fort
TraderFox Schaeffler kündigt neue Ziele bis 2028 an und sieht eine Schlüsselchance für das Wachstum bei Humanoiden!
dpa-afx Schaeffler-Aktie gefragt: Bis 2028 soll operatives Ergebnis verdoppelt werden
dpa-afx Schaeffler-Aktie schwächelt nach August-Rally
dpa-afx Aktien von Continental, ElringKlinger, Dürr & Co.: Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile
dpa-afx Schaeffler-Aktie im Plus: Schaeffler konkretisiert Stellenabbau in Schweinfurt
dpa-afx Schaeffler-Aktie rauscht nach unten: Schaeffler rutscht in die roten Zahlen
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen