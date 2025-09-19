Schaeffler Aktie
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Hauptthema in allen Sparten des Auto- und Industriezulieferers sei ein schwächerer Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, während sich die Profitabilität (Ebit-Marge) gut halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,25 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|13:06
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|13:06
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG