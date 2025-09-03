DAX23.394 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.732 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 4,50 Euro

16.09.25 17:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Industrie- und Autozulieferer habe ambitionierte neue Mittelfristziele präsentiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung belege Schaefflers stetiges Wachstum, auch in einem von Transformation bestimmten Marktumfeld. E-Mobilität sei künftig der entscheidende Treiber. Die Pläne des Unternehmens seien ausbalanciert./rob/niw/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
16:46Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Schaeffler NeutralUBS AG
12.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16:46Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Schaeffler NeutralUBS AG
12.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen