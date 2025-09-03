ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 4,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Industrie- und Autozulieferer habe ambitionierte neue Mittelfristziele präsentiert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Veranstaltung belege Schaefflers stetiges Wachstum, auch in einem von Transformation bestimmten Marktumfeld. E-Mobilität sei künftig der entscheidende Treiber. Die Pläne des Unternehmens seien ausbalanciert./rob/niw/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:06 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------